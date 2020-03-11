Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisinin "çiş davası"

Bir dönem Ali Ağaoğlu ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Hazal Mesudiyeli, 11 Aralık günü Sarıyer'deki kuaförüne gitmiş, fakat o gün kuaförün kapalı olduğunu öğrenince komşu dairenin kapısını çalarak "Tuvaletinizi kullanabilir miyim?" diye sormuştu. Fakat komşu Mesudiyeli'nin tuvaleti kullanmasına izin vermemişti. Hakaret edip tehdit savuran Mesudiyeli, iddiaya göre kadının paspasına tuvaletini yapmıştı. Bina sahibi, polis merkezine giderek genç kadından şikayetçi olmuştu.Sabah'ta yer alan habere göre; Savcılık yaptığı soruşturma sonucu, "Olay, zaruri ihtiyaç nedeniyle spontane gelişmiş, suç işleme kastı yok" dedi. Dosya, tehdit suçu nedeniyle uzlaşma bürosuna gönderildi.