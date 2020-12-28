Ali Atay, 'Son Yaz'ı anlattı!

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı “Son Yaz”ın başrol oyuncularından Ali Atay, yeni projesini anlattı.“Son Yaz” ile ekrana oyuncu kimliği ile geri dönen Ali Atay, merakla beklenen dizide, izleyici karşısına işinde başarılı ve söz sahibi olan Savcı Selim olarak çıkmaya hazırlanıyor. “Son Yaz”da hikayenin eksik ilişkiler üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Atay, karakterler arasındaki bu eksik ilişkilerin senaryoda çok güçlü bir şekilde işlendiğini, bu nedenle de projede yer almak istediğini belirtiyor. Savcı Selim’i oynamayı ise çok değişken bir karakter olması nedeniyle kabul ettiğini anlatıyor; “Çok değişken bir karakter, ani refleksler gösterdiği durumlara sonradan farklı tepkiler verebiliyor. Duygu grafiği hızlı ve çabuk değişiyor, bu da onu oynamasını zevkli kılıyor.“Çeşme’ye daha önce çok sık gelmediğini de belirten başarılı oyuncu, İstanbul dışında ve bölgenin sakinliğinde çalışıyor olmaktan da oldukça memnun. Hayatını elinden aldığı adama, oğlunu emanet etme fikrinin kendisini cezbettiğini belirten Atay, Savcı Selim ve Akgün (Alperen Duymaz) arasındaki gerilimli ilişkinin keyifli bir serüven olacağına dikkat çekiyor.Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosu ile “Son Yaz” 1 Ocak’ta FOX’ta.