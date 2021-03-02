Ali Atay'dan Hazal Kaya'ya övgü: "Karım aşırı yetenekli"

Hazal Kaya, Zeynep Bastık'ın programına katılarak şarkılar söylemişti. Güzel oyuncunun sesi herkesi şaşırtmış ve oldukça beğeni toplamıştı. Bu yönüyle bilinmeyen Hazal Kaya'nın performansına sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapılmıştı.Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay da yaptığı paylaşımla güzel oyuncudan övgüyle bahsetti. Programın tanıtım videosunu paylaşan Hazal Kaya'ya Atay, "Karım aşırı yetenekli" yorumunda bulundu.