Hazal Kaya, Zeynep Bastık'ın programına katılarak şarkılar söylemişti. Güzel oyuncunun sesi herkesi şaşırtmış ve oldukça beğeni toplamıştı. Bu yönüyle bilinmeyen Hazal Kaya'nın performansına sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapılmıştı.
Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay da yaptığı paylaşımla güzel oyuncudan övgüyle bahsetti. Programın tanıtım videosunu paylaşan Hazal Kaya'ya Atay, "Karım aşırı yetenekli" yorumunda bulundu.
Ali Atay'dan Hazal Kaya'ya övgü: "Karım aşırı yetenekli"
Ali Atay, Hazal Kaya'nın şarkı söylediği programın tanıtımını paylaştı ve şöyle dedi: "Karım aşırı yetenekli."
02.03.2021 00:27 Magazin