Hazal Kaya’nın kendisi gibi oyuncu eşi Ali Atay Twitter'dan “Çok mutluyum lan” diye yazdı.
Bu paylaşım “İkinci bebek yolda mı” yorumlarına neden oldu, sosyal medya karıştı. Fakat gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Ali Atay’ın yeni film hazırlığında olduğu için bu tweeet’i attığı öğrenildi. Hazal Kaya "hamile değilim" dedi.
Ali Atay'ın tweet'i ortalığı karıştırdı! Hazal Kaya hamile mi?
Ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Atay attığı tweet ile herkesi heyecanlandırdı. 'Çok mutluyum lan.' diye tweet atan Ali Atay'a birçok yorum geldi. İddialardan biri de Hazal Kaya'nın ikinci bebeğine hamile olması...
08.12.2021 15:07 Magazin