Ali Atay'ın tweet'i ortalığı karıştırdı! Hazal Kaya hamile mi?

Hazal Kaya’nın kendisi gibi oyuncu eşi Ali Atay Twitter'dan “Çok mutluyum lan” diye yazdı.Bu paylaşım “İkinci bebek yolda mı” yorumlarına neden oldu, sosyal medya karıştı. Fakat gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Ali Atay’ın yeni film hazırlığında olduğu için bu tweeet’i attığı öğrenildi. Hazal Kaya "hamile değilim" dedi.