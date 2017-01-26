Ali Atay'ın yeni imajı şaşırttı!

İnternet üzerinden yayın yapacak olan 'Masum' isimli dizide rol alacak olan Ali Atay önceki gün Arnavutköy'de bir mekanda görüntülendi.

Magazin - 26 Ocak 2017 09:51
Ali Atay'ın yeni imajı şaşırttı!
Ünlü oyuncu iki saat kaldığı balıkçıda yaklaşık 1 kilo hamsi yedi. Ali Atay'ın imaj yenilediği de gözlerden kaçmazken yeni dizisi için bıyık bıraktığı görüldü.

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Bağlantılar: Ali Atay

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