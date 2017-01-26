Ünlü oyuncu iki saat kaldığı balıkçıda yaklaşık 1 kilo hamsi yedi. Ali Atay'ın imaj yenilediği de gözlerden kaçmazken yeni dizisi için bıyık bıraktığı görüldü.
Ali Atay'ın yeni imajı şaşırttı!
İnternet üzerinden yayın yapacak olan 'Masum' isimli dizide rol alacak olan Ali Atay önceki gün Arnavutköy'de bir mekanda görüntülendi.Magazin - 26 Ocak 2017 09:51
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