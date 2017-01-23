Ali Genç, 'Yüksek İrtifa'yı anlattı!

Kültür-Sanat - 23 Ocak 2017 19:50

Ali Genç kitabında, THY'nin elde ettiği başarıları, reklam ve sponsorluk çalışmalarını ve yaşanan krizlerin perde arkasını anlatıyor. Ali Genç ile gecce.com ofisinde görüştük ve kitaba dair düşüncelerini aldık.İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-TV Sinema Bölümü’nde doktoramı tamamladım.İş yaşamıma Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda Genel Müdür Uzmanı olarak başladım. O dönemdeki genel müdürümüzün danışmanlığını yapıyordum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştım.Üniversiteden 1999 yılında ayrıldıktan sonra çeşitli televizyon ve gazetelerde farklı pozisyonlarda bulundum. Show TV’de Haber Müdürü, Star TV’de Haber Koordinatörü, 2000-2002 yılları arasında da Akşam gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptım. 1993-2003 yılları arasında TRT, SHOW TV ve Star TV’de yayınlanan Ateş Hattı programının program koordinatörlüğünü üstlendim. Daha sonra da bildiğiniz gibi 2005-2016 yılları arasında yaklaşık 11 yıl Türk Hava Yolları’nda Basın Müşaviri olarak görev yaptım.THY'den ayrıldıktan sonra İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Sistemleri Bölümünde yardımcı doçent olarak çalışıyorum. Aynı zamanda çeşitli şirketlere iletişim danışmanı olarak hizmet veriyorum.Bu kitapta THY’de 2003-2015 yılları arasında yaşanan süreçleri ve başarıları anlatıyorum. THY'nin bölgesel bir taşıyıcıdan küresel bir havayolu markasına dönüşümünün hikayesi var. THY tarihine altın harflerle yazılan döneme katkıda bulunan şirket çalışanlarının öyküsünü de okuyabileceksiniz bu kitapta.13 yıllık dönemin felsefesini, hedeflerini, yönetim anlayışını anlatmaya çalıştım. THY’nin büyüme sürecindeki stratejinin ne olduğu, başarısının ardındaki etkenler, şirket üst yönetiminin katkıları, yönetimdeki fikir ayrılıklarının süreçlere etkisini, ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili yapılanları detaylı olarak anlattım.Tüm dünyada ve Türkiye'de ilgiyle karşılanan reklam ve sponsorluk çalışmaları, ünlü marka elçileriyle olan anlaşma süreçleri okuyucuların ilgisini çekecektir. THY’nin uluslararası alanda tanınmasında önemli rolü olan reklam filmlerinin öyküleri de kitapta yer alıyor.Tüm dünyanın konuştuğu “deve” krizinden Amsterdam’daki uçak kazasına kadar birçok krizin perde arkasını ve nasıl yönetildiğini kaleme aldım.THY, yurt dışında yaygınlık ve bilinirlik olarak baktığımızda Türkiye’nin en önemli uluslararası markası. Böyle bir marka Amerika’da ya da Avrupa’da herhangi bir ülkede olsa hakkında onlarca kitap yayınlanırdı. Elde edilen bu başarı insanlarımıza ve şirketlerimize örnek olması açısından önemli diye düşündüm. Bu nedenle THY için böyle bir kitap yazılmasını hep önemsedim. Hatta görev yaptığım dönemde de bazı kişileri cesaretlendirerek kitap yazması yönünde teşvik ettim ancak bir sonuç alamadım.Görevimden ayrıldıktan sonra aklımdaki düşünceyi hayata geçirmeye karar verdim. Madem şu ana kadar yazan biri çıkmadı neden ben yazmıyorum diye kendime sordum ve yazmaya başladım.THY'nin başarısı hem Türkiye'de hem dünyada büyük bir ilgiyle takip edildi. Havacılık ve turizm sektörü başta olmak üzere tüm iş dünyası bu başarı hikayesinin nasıl sağlandığını merak ediyordu. Kiminle karşılaşsam ilk soru bu oluyordu. Bu nedenle film olmasa bile mutlaka birkaç bölümden oluşan bir belgeselinin yapılması gerekir diye düşünüyorum. İşletme ve hizmet anlayışı, reklam ve marka çalışmaları hepsi çok önemli konular.Ayrıca yine kitapta yer alan iki bölüm var ki bunların filmi yapılsa inanıyorum ki ilgiyle izlenir. Afrika'da gökyüzünde yolunu kaybeden Airbus 310'nun hikayesi ile Bamako'daki otel baskınında Eray'ın kurtarılması iki gerçek hikaye olarak müthiş ilgi çeker.THY'nin reklamlarında oynayan ilk ünlü olan Kevin Costner'la anlaşmanın nasıl gerçekleştirildiğinin detaylarıyla anlatıldığı kitapta, Hollywood yıldızına 1,5 milyon dolar ödendiği belirtilmiş.2009 yılında yayınlanan reklam filmi için başka isimlerle de görüşülmüş ancak istenilen rakamların çok oluşu Costner isminde karar kılınmasına neden olmuş. THY'nin reklam filminde oynaması için teklif yapılan George Clooney 12 milyon dolar, Pierce Brosnan 7 milyon dolar istemiş.Kitapta yer alan bilgilere göre Kevin Costner "Feel like a star" sloganıyla yayınlanan reklam filminde oynamayı neden kabul ettiğini ise, "Türkiye beni müzisyen kimliğimle davet eden ilk ülke olmuştu. Çok şaşırdım. Reklam çekimini bu sebeple kabul ettim, bir arkadaşlığın başlangıcı olduğunu düşündüm." sözleriyle açıklamış.Türk Hava Yolları'nın uluslararası marka haline gelmesinin öyküsünün anlatıldığı kitapta, Kobe Bryant, Lionel Messi'nin nasıl marka yüzü olduğu, tüm dünyada ilgiyle izlenen reklam filmlerinin nasıl hazırlandığı, dünyaca ünlü spor kulüpleri olan Manchester United ve Barcelona ile sponsorluk anlaşmalarının nasıl yapıldığı detaylı şekilde anlatılmış.THY'nin 2003-2015 yıllarının anlatıldığı Yüksek İrtifa kitabında yaşanan zor günler ve krizler de konu edilmiş. Deve krizinden Afrika'da gökyüzünde kaybolan Airbus 310 uçağında yaşananların anlatıldığı krizler arasında Mali'nin başkenti Bamako'da 20 Kasım 2015 tarihinde bulundukları otelde rehin kalan kabin memurlarının kurtuluş hikayesi adeta bir film senaryosu gibi yazılmış.Odasındaki teröristlerle saklandığı yatağın altında yaklaşık 6 saat geçiren kabin memuru Eray'ın neler yaşadığını ve nasıl kurtulduğunu kaleme alan Ali Genç'in yazdığı kitapla, olayın başlangıcından sona erdiği ana kadar iletişimin sağlandığı Whatsapp görüşmeleri de ilk kez kamuoyuna açıklanıyor.