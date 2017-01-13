Ali İl'i gasp eden sanığa 1 yıl hapis cezası

Magazin - 13 Ocak 2017 18:00

Ali İl ifadesinde, “Beni kemerimden silkeleyerek soydular” demişti. Poyraz Karayel isimli dizide mafya babasının psikopat oğlu Sadreddin’i canlandıran oyuncu Ali İl geçen yıl İstiklal Caddesi’nde bir mekan çıkışında gasp edilmişti. Oyuncuyu pantolonunun kemerinden tutarak silkeleyen ve 200 TL’si ile cüzdanını alan İsmail Ü. İle Ali E. Taksim’de görevli güven timleri tarafından yakalanmıştı. Parasını ve cüzdanını polislerin dikkat sayesinde geri alan Ali İl, iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.YANIMA YAKLAŞIP KONUŞMAYA ÇALIŞTILARMahkemede ifade veren Ali İl, olay günü alkollü olduğunu belirterek, “İkisi de yanıma yaklaştı. Konuşmaya çalıştılar. Birden beni silkelemeye başladılar. Ne olduğunu anlamadım. Güven timleri olayı fark edince soyulduğumu anladım. İkisinden de şikayetçiyim” dedi.Sanıklardan İsmail Ü. ise, “Ali İl’i televizyonlardan tanıyoruz. O gün onu görünce selam vermek için yanına gittik. Biz hırsızlık yapmadık. Suçsuzuz” diye konuştu.Dün yapılan davanın karar duruşmasına oyuncu Ali İl katılmazken, sanıklar ise hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme sanık Ali E.’nin beraatine karar verdi. Mahkeme sanık İsmail Ü.’ye ise “hırsızlık” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkemeye cezayı ertelemedi.Kaynak:hurriyet.com.tr