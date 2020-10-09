Müzik dünyasının yeni beste fabrikatörü Ali Irmak, kendi sesiyle hayat verdiği şarkılarını müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Başarılı sanatçı son olarak “Gidemem Kendimden” adlı single’ını beğeniye sundu. Çalışma, Irmak Yapım etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.
KLİP HAZIR
Söz ve müziği Ali Irmak’a ait “Gidemem Kendimden” şarkısının aranjesini Ateş Berker Öngören yaptı. Şarkıya çekilen video klibin yönetmen koltuğunda ise usta bir isim; Caner Kasapoğlu oturdu. Klipte Ali Irmak’a model Burçak Kalyoncu eşlik etti.
BİTİRME CESARETİNİ GÖSTEREMİYORLAR
Ali Irmak, yüreklere dokunacak yeni şarkısı için şöyle diyor: “İnsanlar kendilerini mutsuz ilişkilere, mutsuz evliliklere hapsediyor. Maalesef içinde sevgi olmayan ilişkiyi bitirme cesaretini gösteremiyorlar. Ben bu şarkımda işte bu insanlara sesleniyorum; ‘Herkesten git, kendinden gitme’ diyorum.”
Ali Irmak’tan yeni single GİDEMEM KENDİMDEN
Müzik dünyasının sevilen sesi Ali Irmak, birbirinden iddialı şarkılarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü sanatçı, söz ve müziği kendisine ait “Gidemem Kendimden” adlı yeni single’ını müzikseverlerle buluşturdu.
09.10.2020 13:50 Kültür-Sanat