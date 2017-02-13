Poyrazoğlu; 'Asi Kuş'un alt başlığı 'Aşk iki kişilik devrimci bir örgüttür'. Bu aşk üzerine bir oyun. Asi kuş'ta sistemin bir kanadını yolup diğerini bıraktığı bir kadın ve erkeğin kalan kanatlarını birleştirip yeniden uçmaya başlamasını sahneye taşıdım. Aşk dediğin, birliktelik dediğin yaşama bir meydan okumadır. Aşk, yaşamın sıkıcılığına, sıradanlığına, akan günlerin birbirine benzemesine, hayatta sıkıntılarına bir meydan okuma ve güzelliklerin tadını çıkarmak için iki kişinin enerjilerini zihinlerinde birleştirip sürekli uçuş halinde olmaları ile ilgili bir yaşam önerisi. Böyle olduğu içinde çok tutulan bir oyun oldu ve dört yıldır Türkiye'nin her yerinde oynuyorum.' dedi.
Ali Poyrazoğlu Aks'de severler ile buluştu
Türk tiyatrosunun duayenlerinden Ali Poyrazoğlu, yazıp yönettiği 'Asi Kuş' oyunu ile Akasya Kültür Sanat' da tiyatro severler ile buluştu.Kültür-Sanat - 13 Şubat 2017 10:10
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