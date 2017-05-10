Ali ve Derin pes etmiyor!

Ay Yapım imzalı ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’in yeni bölümünde Ali ve Derin, aile olma yolunda ilerlerken tüm engeller karşısında aşklarına sığınarak pes etmeyecek.

Dizi - 10 Mayıs 2017 14:50
Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun’un rol aldığı ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’in yeni bölümünde Ali ve Derin, karşılarına çıkan tüm engellere rağmen pes etmeyip aşklarını ortaya koyarak mücadele edecek. Şahin, oğlu Ali’nin özgürlüğüne kavuşup aile kurabilmesi için çıktığı maçta galip gelmesiyle soluğu Aydemir’in karşısında alacak. Şahin, sözünde durmayan Aydemir karşısında zor kullanmak zorunda kalacak. Hem Şahin hem de Ali’nin tavırları karşısında çileden çıkan Gülce, onlardan intikam almak için oldukça tehlikeli bir yol tercih edecek.

Derin’in tek ailesi artık Ali!

Torunu olacağı için büyük heyecan duyan Tekin, torunu için Derin’e hediyeler gönderecek. Tekin, Derin’i en hassas noktasından yakalasa da babasıyla ilgili öğreneceği gerçek Derin ile Tekin arasındaki son gemileri yakacak. Derin için artık tek ailesi Ali ve bebekleri olacak. Âşıklar arasındaki romantik sahneler, ekran başındakilerin de beğenisini kazanacak.

Bölümde artık Tekin’den daha güçlü olan Belgin, ondan intikam almak için Yiğit’le iş birliği yaparken, Ali’ye karşı hâlâ duyguları olan Aslı ise Bora’yla evlenmeye karar vererek herkesi şaşkınlığa uğratacak.

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