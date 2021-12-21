“Alice Müzikali" geri dönüyor!

İlk kez 7 Şubat 2019’da perde açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Haldun Dormen Özel Ödülü” ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice Müzikali, uzun bir aranın ardından ilk kez perde açtığı 7 Şubat’ta yeniden seyirciyle buluşacak.“ALICE” adı ile izleyicisiyle buluşan müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile başrolleri paylaşıyor.