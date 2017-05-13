Alien, 80'lerden geri dönüyor!

Gerilimin ve bilim kurgunun 80'li yıllardaki markası geri dönüyor!

Sinema - 13 Mayıs 2017 13:21

80'li yılların başında sinema sektörüne bomba gibi düşen seri, tekrardan sevenleriyle buluşuyor.12 mayısta vizyona giren film oldukça yoğun bir ilgi gördü.Yönetmenliğini Ridley Scott'un üstlendiği film gişede rekor kıracağı bekleniyor.



Film özeti



Koloni gemisi Covenant’ın mürettebatı galaksinin oldukça uzak bir köşesinde, bir gezegene bağlı keşfedilmemiş cennet olarak varsaydıkları bölgenin aslında karanlık ve çok tehlikeli bir yer olduğunu anlarlar. Buradan kaçışın bir yolunu bulmalıdırlar. Gezegendeki yegane canlı lanetli Prometheus'un keşfinden sonra hayatta kalan 'sentetik' David’dir...



Efsane biilimkurgu/macera yönetmeni Ridley Scott, Alien’da kendi yarattığı evrene, Prometheus ile başlayan yeni üçlemesinin ikinci filmi olan Alien: Covenant filminde geri dönüyor. Filmde Michael Fassbender, Katherine Waterston, Demian Bichir ve Billy Crudup gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosuna katkıda bulunan 4 kişi dışında asıl senaryoyu John Logan ve Dante Harper kaleme aldı.



Kaynak:Beyazperde.com

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