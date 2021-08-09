Alina Boz: Setlerde büyüdüm!

Kerim Savaş Sarı'nın Youtube programının konuğu son dönemin yükselen isimlerinden Alina Boz oldu. Kendine dair itiraflarda bulunan Boz, "Küçük yaşlardan itibaren dizilerde rol alıyorum, setlerde büyüdüm" dedi.Dışarıdan bakınca soğuk biri olarak görüldüğünü söyleyen genç isim, “Okulda hep şunu duydum. ‘Biz seni tanımadan önce çok soğuk birisi sanıyorduk.’ Sanıldığı gibi soğuk biri değilim. Bir arkadaş gurubum var. Onlar için her şeyi yaparım" diye konuştu.Alina Boz, “Hayallerin var mı?” sorusuna 13 yaşımdan beri dizilerde oynuyorum. Gidip göremediğim yerler var. Oraları görmek istiyorum" diye yanıt verdi.Duygusal biri olduğunu da söyleyen oyuncu, rol aldığı 'Paramparça' dizisinin final yemeğinde beş saat boyunca ağladığını “15’imden 18 yaşıma kadar o dizideydim. Herkesten daha çok settekileri gördüm" sözleriyle anlattı.