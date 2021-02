Alina Boz ve Burak Deniz'den Sevgililer Günü'ne özel pozlar

İzleyicinin diziye olan ilgisinden mutlu olduğunu belirten Alina Boz dergiye verdiği röportajda bu dönemini şöyle anlattı; “Yorucu ama bir taraftan da güzel bir yoğunluğun içindeyiz. Her şeyin çok yeni ve heyecan verici olduğu bir dönemdeyiz. Böylesine iyi bir ekiple çalışmak ve böylesine güzel bir ilgi ile karşılaşmak bizi inanılmaz motive ediyor.”. Canlandırdığı Maraşlı karakteriyle büyük beğeni toplayan Burak Deniz ise “Her şey çok güzel gidiyor; biraz yorucu bir süreç oldu Alina ve benim adıma ve çok hızlı bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Alina ile de aynı şeyi konuştuk, bu karakterler bizi rahatlatıyor. Dolayısıyla iş, artık keyif olarak yaptığımız bir şey haline dönüşmüş durumda. Bütün röportajlarımda da söylemiş olduğum gibi gelecek her yeni bölüm bizim için büyük bir merak unsuru. Çok keyifli bir yolculuktayız, neler olacağını ben de çok merak ediyorum.” dedi.Büyüleyici uyumlarıyla da çok konuşulan ikili, karşılıklı kamera karşısına geçmenin çok keyifli olduğunu belirtti. Burak Deniz; “Beraber yer aldığımız ilk proje oldu bu ve birbirimizi sette daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Alina ile çalışmak çok keyifli, çok uyumlu partnerler olduk. Alina’nın enerjisi harika ve dolayısıyla beni de çok yükseltiyor. Onu izledikçe sanki ‘Mahur’ olmak için doğmuş gibi geliyor bana. Hatta ona da söylüyorum. “Sen mahursun” diyorum.” Dedi. Alina Boz ise şu şekilde bahsetti; “Burak anlaşması çok rahat biri. Enerjisini hiç kaybetmiyor, çalışırken çevrende bu enerjide insanların olması çok önemli.”Burak Deniz, Maraşlı’nın senaryosunu ilk okudukları günü ise şöyle anlattı; “Senaryoyu ilk okuduğumda beni hikayenin akıcılığı ve farklılığı hemen içine aldı. Takdir edersiniz ki sezon dışında çok fazla iş okuyorum ve hiçbirinde bunda olduğu kadar tıkır tıkır devamını okuma merakım olmamıştı. Daha önce denememiş olduğum bir karakter yapısı olduğundan ötürü de ayrıca cazip geldi.” Alina Boz ise; ““Diyaloglar, karakterlerin duygu dünyası ve tabii Ethem Özışık’ın kalemi beni hikayeye çekiyor. Senaryo her geldiğinde heyecanla okuyorum.” Dedi.Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur’un, Pelin Gülcan Metu’nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği “Maraşlı” her Pazartesi saat 20.00’de ATV’de ekrana geliyor.