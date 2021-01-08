Alina Boz, yeni rolünü böyle anlattı!

Dizide Alina Boz, varlıklı bir ailenin ayakları yer basan, zeki ve donanımlı fotoğraf sanatçısı kızı Mahur karakterine hayat veriyor. Farklı hikayesi, sıra dışı tarzı ve sürükleyici temposuyla dikkatleri çekecek ‘Maraşlı’ dizisi ile izleyiciyle buluşacağı için oldukça heyecanlı olan Boz, Mahur’un en çok doğallığına hayran olduğunu dile getirdi.Yetenekli oyuncu canlandırdığı karakteri ilk kez anlattı; “Bir fotoğraf sanatçısını canlandırıyorum. Zengin bir ailenin küçük kızıyım. Mahur, bu aileden sıyrılan kendi özgüvenine düşkün bir karakter. Mahur, Amerika'da fotoğrafçılık eğitimi almış. Döndüğünde de babasının işinde olmaktan ziyade kendi başarısı doğrultusunda bir meslek yapmayı tercih etmiş biri.” Dedi.Dizi; kızı Zeliş’in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın, bir gün istemeden bir savcının ölümüne tanık olan ve fotoğraflarını çeken Mahur’la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur’un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün’ün üstlendiği “Maraşlı” 11 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak!