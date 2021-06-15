Alina Boz'a Maraşlı setinde sürpriz doğum günü kutlaması!

Maraşlı ekibi, dizide fotoğraf sanatçısı Mahur karakterine hayat veren güzel oyuncuya üzerinde fotoğraf makinesi şekli olan pasta yaptırdı. Maraşlı’nın “bayan” diye hitap ettiği Mahur’a, set ekibinin “İyi ki doğdun bayan!” yazılı çelenk sürprizi, sette eğlenceli dakikalar yaşattı.Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Pelin Gülcan Metu’nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği, büyük bir ilgiyle izlenen “Maraşlı” her Pazartesi20.00’de ATV’de ekrana geliyor.