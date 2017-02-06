Alina Boz'a sevgilisi Burak Yörük'ten yardım...
Paramparça dizisinde Hazal karakterini canlandıran genç ve güzel oyunculardan Alina Boz’u geçtiğimiz hafta sonu oyuncu sevgilisi Burak Yörük ile Akmerkez’de görüntülendi.Magazin - 06 Şubat 2017 17:32
Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Alina Boz ve Burak Yörük alışveriş merkezindeki çok katlı konsept mağazada objektiflere yansıdı. İlk olarak erkek katındaki ayakkabı reyonundan Burak Yörük spor ayakkabı alırken Alina Boz ise sevgilisinin model seçimi yapmasına yardımcı oldu. Genç sevgililer daha sonra bayan katlarına çıkarak Alina Boz için giyim reyonlarını gezerek alışverişi yaparken mağaza görevlileri karar veremeyen Alina Boz’a kombin oluşturmasında yardımcı oldu.
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Bağlantılar: Alina Boz, Burak Yörük, Akmerkez
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