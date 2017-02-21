Alinur Velidedeoğlu müjdeyi verdi

Sosyete - 21 Şubat 2017 19:22

Akşam saatlerinde rastladığımız Alinur Velidedeoğlu, önümüzdeki haftalarda vizyona girecek olan Hollywood ortak yapımı “The Ottoman Lieutenant – Osmanlı Subayı” adlı sinema filminin yapımcı ortağı olduğunu söyledi.Oscar ödüllü Ben Kingsley, Game Of Thrones dizisinden Daario Naharis, Selçuk Yöntem ve Haluk Bilginer gibi önemli oyuncuların rol aldığı filmin vizyona girişini sabırsızlıkla beklediğini söylerken son dönemde Amerika ve İstanbul arasında adeta mekik dokuduğunu belirtti. Alışveriş merkezinin üst katındaki dünyaca ünlü saat markalarının satıldığı bir mağazaya giren Alinur Velidedeoğlu, limitli saatini bakımı için bıraktıktan sonra kitapevi ve elektronik mağazalarını gezerek alışverişe devam etti.