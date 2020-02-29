Alişan Suriyelilerin güle oynaya gittiği Yunanistan’dan “Yunanlar dövüyor abi” haberini paylaşarak şu notu düştü:
”Biz yıllardır milyonlara kucak açtık... Koskoca Avrupa, Türkiye’nin insan haklarına daha fazla önem vermesi gerektiğini belirten İnsancıl Avrupa!!! Kapıları bir açtık, avuç kadar insanı içeriye almamak için neredeyse üzerlerine kurşun atacak.. Sizin İnsan Kriteriniz sadece kendi ırkınız mı? Sizin dininizden, ırkınızdan, renginizden olmayanlar insan değil mi? Aramızdaki fark bu işte.. Biz yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz ama siz????”
Alişan: "Avuç kadar insanı almamak için…"
Şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınıra giden göçmenlere gaz bombası ile müdahale eden Avrupa ülkelerine "Avuç kadar insanı almamak için neredeyse kurşun atacaklar" diyerek tepki gösterdi.
29.02.2020 18:05 Magazin