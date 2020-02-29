Alişan: "Avuç kadar insanı almamak için…"

Alişan Suriyelilerin güle oynaya gittiği Yunanistan’dan “Yunanlar dövüyor abi” haberini paylaşarak şu notu düştü:”Biz yıllardır milyonlara kucak açtık... Koskoca Avrupa, Türkiye’nin insan haklarına daha fazla önem vermesi gerektiğini belirten İnsancıl Avrupa!!! Kapıları bir açtık, avuç kadar insanı içeriye almamak için neredeyse üzerlerine kurşun atacak.. Sizin İnsan Kriteriniz sadece kendi ırkınız mı? Sizin dininizden, ırkınızdan, renginizden olmayanlar insan değil mi? Aramızdaki fark bu işte.. Biz yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz ama siz????”