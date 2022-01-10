Alişan: Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı!

'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Alişan, samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı boşanacakları yönünde çıkan haberlere şu sözlerle yanıt verdi:""Mutluluk haberleri çok fazla reyting yapmaz! 'Ayrılıyorlar, boşanıyorlar' haberleri yapıyorlar o yüzden. İnanın dün sabah 20 tane boşanma haberi yapmışlar. Üçüncü çocuğu Buse istiyor. Çok fazla istiyor. Ben şu an düşünmüyorum, biraz çocuklarımızın büyüdüğünü göreyim ondan sonra."Haklarında çıkan "Evlilik sözleşmesi" iddialarını da cevaplayan şarkıcı, "Bizim evliliğimizde hiç böyle bir şey olmadı. 'Onun parası, benim param' lafı olmadı. Evlilik sözleşmemiz yok. Böyle bir şey olabilir mi ya! Çok saçma bir şey? Benim karımdan ya da karımın benden böyle bir beklentisi varsa böyle bir evliliğe zaten girmem" diye konuştu.'Buse ve Alişan neden kavga eder, Birbirinizi kıskanır mısınız, Buse dizide öpüşse ne dersin?' sorunu da yanıtlayan şarkıcı Alişan 'Herkesin kriteri var. Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı" ifadelerini kullandı.