Alişan-Buse Tektaş çiftinden romantik paylaşımlar...

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Alişan: "Avuç kadar insanı almamak için…"

Alişan-Buse Varol Tektaş çifti, evliliklerinin 3'üncü yıllarını kutladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan ikili mutluluklarını gözler önüne serdi.Eşi ile düğünde çekildiği bir kareyi Instagram hesabına ekleyen Alişan, şu ifadeleri kullandı:"Hayallerime kavuştuğum, sevdiğimi aldığım, yuva kurduğum, evlendiğim gün bugün. 3'üncü yılımıza giriyoruz aşkımla bugün. Evlenirken söz verdiğim gibi, hastalıkta, sağlıkta bir ömür boyu inşallah sen ve ben... Seni çok seviyorum karıcığım. Burak senin gibi bir anneye, ben de senin gibi bir eşe sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Nice güzel yıllarımız olsun hep birlikte sağlıkla, mutlulukla ve çoğalarak İnşallah. 06.05.2018."Buse Varol Tektaş da, "Son nefese kadar el ele..." diyerek duygularını şu sözlerle ifade etti:"Ben seninle kendimi tanıdım. İlk günden beri kalbinin kapılarını öyle şeffaf açtın ki bana, 'Evet!' dedim 'İşte bu!' sanki sana her baktığımda kendimi görüyordum. Ve 3 sene geçti bile. "Burak çok şanslı senin gibi baba gibi bir babaya sahip olduğu için. Canımın yongası sevdiğim... Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Son nefese kadar el ele..."