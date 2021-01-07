Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu!

Alişan da Çağla Şıkel gibi koronavirüs aşısı için gönüllü olmuştu. Demet Akalın ile sunduğu programın canlı yayınında koronavirüs aşısı olan Alişan "Örnek olmak istedim" dedi. Şarkıcı, "Herkes bıktı Covid-19'dan. Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim. Bir an önce bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" ifadelerini kullandı.Ayrıca Demet Akalın da gönüllü olduğunu fakat sonuçlarının uygun olmadığı gerekçesiyle aşıyı olamadığı öğrenildi.