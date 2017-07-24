Alişan düğünde ön masaları satacak!

Magazin - 24 Temmuz 2017 11:00

Alişan: Eda terliğimi ayağıma getirecek

Alişan'dan eleştirilere sert yanıt!

Nişanlısı Eda Erol'la düğün hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Alişan, "Ev bakıyoruz. Emlakçılar seferber olmuş durumdalar. İnanılmaz büyük evler geliyor. Geçen gün 4 katlı "Düğün yeri için arsa bakıyorum" diyerek espri yapan şarkıcı, "Şu an düğün listesi yapıyoruz. İkimizin de birçok dostu ve akrabası var. Yaklaşık bin kişilik düğün yapacağız. Düğünde ön masada yer almak isteyenler arıyor, para teklif ediyor. Ön masayı biletli yapacağız" diye konuştu.Röportaj sonrası belediye meydanını dolduran binlerce hayranına sevilen şarkılarını seslendiren Alişan, hayranları büyük ilgi gösterdi. Konser alanına sığmayan birçok kişi konseri balkonlardan seyretti. Şarkıcı, kendisini balkondan izleyenlerle düet yaptı. Konser arasında sahneye çıkan Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek yakın zamanda evlenecek olan Alişan'a nazar boncuğu ve altın hediye etti.