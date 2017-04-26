Alişan-Eda Erol aşkının detayları ortaya çıktı

Magazin - 27 Nisan 2017 05:00

Alişan'a sürpriz gelin adayı!

Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, gündeme bomba gibi düşen Alişan ve Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol'un ilişkisini kaleme aldı.Müzmin bekâr Alişan’ın ne zaman evleneceği milli mesele olmaktan çıkıyor nihayet. Çünkü şimdiye kadar yaptığı evlilik programlarında 334 çifti evlendiren Esra Erol duruma el attı!Gelin adayı da Esra Erol’un en yakını...“Alişan’a sürpriz gelin adayı” haberini okuyunca Esra Erol’u arayıp, şarkıcıyla, oyunculuk yapan kız kardeşi Eda Erol’un flörtünün hikâyesini sordum. İşte Esra Erol’un söyledikleri:“Aslında 4 - 5 yıllık bir geçmişi var bu mevzunun. Alişan programına geldiğinde görmüştü Eda’yı. ‘Tanıştırsana bizi’ dediğinde, tanıştırırım, ama sana güvenmiyorum demiştim ona...Ece Erken’in oğlunun doğum gününde Alişan da vardı. ‘Yalancısın sen. Hani kız kardeşinle tanıştıracaktın beni’ dediğinde de tanıştıracağımı söyledim. Alişan, ‘Bu sözünün üstünden de 4 - 5 yıl geçer. Evlenmek istiyorum, ciddiyim’ deyince, tanıştırırım, ama gezeyim tozayım dersen, olmaz. Gerçekten ciddiysen tanıştırırım dedim. Bu kez ciddi olduğunu söyleyince tanıştırdım. Üç haftadır görüşüyorlar. Allah nasip ederse yakında aileler de tanışacak.”