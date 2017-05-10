Alişan, Eda Erol'un ailesiyle tanıştı

Alişan sevgilisi Eda Erol'un ailesiyle tanıştı.

Magazin - 10 Mayıs 2017 09:29
Alişan, Eda Erol'un ailesiyle tanıştı
Esra Erol'un kız kardeşi Eda ile yeni bir aşka yelken açan Alişan evlilik yolunda ilk adımı attı. Alişan, Eda Erol'un ailesiyle tanıştı. Instagram'dan da bir paylaşımda bulunan şarkıcı duygularını şu mesajla ifade etti:

"Bu akşam güzel bir yola doğru ilk adımlarımızı attık... Ailelerimiz tanıştı ve her şey beklediğimizden de güzel oldu çok şükür... Güzel dileklerde bulunan herkese şimdiden teşekkür ediyorum"

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Alişan konuk olarak katıldığı Beyaz Show'da tanışma hikayelerini anlatmıştı.

"Bundan 4 yıl önce konuk olarak Esra'nın programına gitmiştim. Onun kulisinde 'bu kız kim', 'benim kardeşim' falan diye konuştuk. Ona 'bizi tanıştır' demiştim, tanıştırmadı. Askerden yeni gelmiştim. 15 ay askerlik yapmışım, bana güvenemedi herhalde. Geçenlerde Ece'nin oğlunun doğum günü vardı, Esra da oradaydı. 'Evlenmek istiyor musun hala?' dedi. Konu eskilere gitti. sonra bizi tanıştırdı. Her şey yolunda. Eda, müzik öğretmeni. Yeni yeni oyunculuk yapmaya başladı."
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