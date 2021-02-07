Alişan güzel haberi "Geldi babasının aşkı, çok şükür" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.
YAZIKLAR OLSUN!
Ünlü şarkıcı kızının fotoğraflarını izin almadan sosyal medyada paylaşanlara böyle isyan etti:
En yakınlarım bir kaç kişiye fotoğraf atıyorum...O da alıyor hikayesine atıyor. Ve ben, doğalı yarım saat olmuş bebeğimi yeni görüyorum her yerde... Yazıklar olsun!
Alişan isyan etti: "Yazıklar olsun!"
Alişan ve Buse Varol çiftinin kızları Eliz bugün dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı, kızının fotoğraflarını izni olmadan sosyal medyada paylaşanlara isyan etti.
07.02.2021 12:13 Magazin