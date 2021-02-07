Alişan isyan etti: "Yazıklar olsun!"

Alişan güzel haberi "Geldi babasının aşkı, çok şükür" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.Ünlü şarkıcı kızının fotoğraflarını izin almadan sosyal medyada paylaşanlara böyle isyan etti:En yakınlarım bir kaç kişiye fotoğraf atıyorum...O da alıyor hikayesine atıyor. Ve ben, doğalı yarım saat olmuş bebeğimi yeni görüyorum her yerde... Yazıklar olsun!