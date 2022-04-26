Alişan: Linç artık bana antibiyotik gibi

Alişan önceki gün oğlu Burak’ı saç tıraşına götürdü. Berber çıkışı muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, Burak’ın televizyon karşısında masaj yapılırken çekilen fotoğraflarına gelen sert tepkilerle ilgili “Onunla ilgili açıklama yapmıştım. Zaten 6 ayda bir linç yiyorum. Linç artık bana antibiyotik, serum gibi geliyor. Bir linç yiyeyim de kendime geleyim durumuna getirdiler beni” dedi.

26.04.2022 12:58 Magazin

Alişan: Linç artık bana antibiyotik gibi
Alişan, önceki gün kuaför salonuna giderek oğlu Burak’ın saçlarını kestirdi. Keyfi yerinde olan Burak kuaförden çıktıktan sonra yerinde duramadı. Spor kıyafeti ve terliği ile objektiflere takılan Alişan muhabirlere “Nasıl olmuşum? Bakın terliklerim Berkay style” diyerek takıldı.

"HİÇ KİMSEYE BİR ŞEY DEMEK DÜŞMEZ"

Muhabirlerle sohbet eden Alişan, “Bayram konserlerine hazırlıklar başladı. Yaz konserlerimde bütün günlerim doldu diyebilirim” dedi. Muhabirlerin, Gülşen’in sahne kıyafetleri ve son konserinde bir görevlinin omuzlarına çıkıp, şarkı söylemesi hakkında ne düşündüğüyle ilgili soruyu Alişan, “Ben o işlere hiç girmek istemiyorum. Burası demokratik bir ülke. Herkes istediği gibi giyinip istediği şarkıyı söyleyebilir. Sonuçta önemli olan ne olursa olsun sahneye çıkıp doldurması. Hayranları onu yadırgamıyor, eşi yadırgamıyor. O yüzden hiç kimseye bir şey demek düşmez” cevabını verdi.

Alişan'dan Buse Varol'a: Doğum günün kutlu olsun aşkım!

Alişan'dan Buse Varol'a: Doğum günün kutlu olsun aşkım!




Alişan, Gülşen’in cesur sahne kıyafetleriyle ilgili soruları ise yanıtlamak istemedi: “Ben o işlere hiç girmek istemiyorum. Herkes istediği gibi giyinip istediği şarkıyı söyleyebilir.”


Alişan'dan 'masaj' fotoğrafına gelen tepkilere cevap!

Alişan'dan 'masaj' fotoğrafına gelen tepkilere cevap!



MASAJ FOTOĞRAFI TARTIŞILMIŞTI

Şarkıcı Alişan, 3 yaşındaki oğlu Burak'a masaj yaptırdığı anları paylaşarak 'Survivor’ı masaj yaptırmadan izleyemez' yazmıştı. Bu fotoğraf tepki çekince açıklama yapmak zorunda kalan ünlü şarkıcı 'Fizyoterapist bize geldi. Burak ‘ben de masaj istiyorum’ diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim.' dedi.
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