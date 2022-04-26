Alişan: Linç artık bana antibiyotik gibi

"HİÇ KİMSEYE BİR ŞEY DEMEK DÜŞMEZ"
Muhabirlerle sohbet eden Alişan, “Bayram konserlerine hazırlıklar başladı. Yaz konserlerimde bütün günlerim doldu diyebilirim” dedi. Muhabirlerin, Gülşen’in sahne kıyafetleri ve son konserinde bir görevlinin omuzlarına çıkıp, şarkı söylemesi hakkında ne düşündüğüyle ilgili soruyu Alişan, “Ben o işlere hiç girmek istemiyorum. Burası demokratik bir ülke. Herkes istediği gibi giyinip istediği şarkıyı söyleyebilir. Sonuçta önemli olan ne olursa olsun sahneye çıkıp doldurması. Hayranları onu yadırgamıyor, eşi yadırgamıyor. O yüzden hiç kimseye bir şey demek düşmez” cevabını verdi.
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Alişan, Gülşen’in cesur sahne kıyafetleriyle ilgili soruları ise yanıtlamak istemedi: “Ben o işlere hiç girmek istemiyorum. Herkes istediği gibi giyinip istediği şarkıyı söyleyebilir.”
Alişan'dan 'masaj' fotoğrafına gelen tepkilere cevap!
MASAJ FOTOĞRAFI TARTIŞILMIŞTI
Şarkıcı Alişan, 3 yaşındaki oğlu Burak'a masaj yaptırdığı anları paylaşarak 'Survivor’ı masaj yaptırmadan izleyemez' yazmıştı. Bu fotoğraf tepki çekince açıklama yapmak zorunda kalan ünlü şarkıcı 'Fizyoterapist bize geldi. Burak ‘ben de masaj istiyorum’ diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim.' dedi.