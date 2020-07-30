Alişan, Instagram'da gerçekleşen bir 'challenge'a katıldı ve yakın arkadaşı Çağla Şıkel'e meydan okudu. Aracının bagaj kapağını biraz zorlansa da ayağıyla kapatmayı başaran Alişan, Çağla Şıkel'e "Bunu yap da görelim" dedi.
Çağla Şıkel'den cevap gecikmedi!
Alişan'ın paylaşımının altına "Meydan okumanı görüyorum" diye yazan Çağla Şıkel kısa bir süre sonra çağırdığı taksinin bagaj kapattığını kapattığı bir video ile Alişan'a cevap verdi.
Alişan meydan okudu, Çağla Şıkel hemen cevap verdi!
Alişan, Çağla Şıkel'e sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla meydan okudu. Şıkel'den yanıt gecikmedi.
30.07.2020 14:42 Magazin