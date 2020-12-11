Alişan ölümden dönmüş! İlk kez anlattı!

Ameliyat sonrası vücudunda oluşan izlerin fotoğraflarını paylaşan şarkıcı, “Görüntü olarak sakat kaldım. Bu yüzden iki yıldır denize girmiyorum. Gizli gizli giriyorum ya da üzerimde tişörtle Buse beni denize atıyor gibi yapıyordu” dedi.Avukatı Emek Emre aracılığıyla doktor hakkında dün şikayette bulunan Alişan, 2 milyon lira manevi, 10 bin lira maddi tazminat davası açtı.Şikayet dilekçesinde şu detaylar dikkat çekti:Doktorla ortak arkadaşım vesilesiyle tanıştım. Bana “Sporla falan uğraşmana gerek yok, ben iki dakikada karın bölgesindeki yağlardan seni kurtarırım” diyerek telkinde bulundu ve ikna oldum.Ameliyat çok uzun sürdü. Nedenini sorduğumuzda; “Kolay mı? 5.5 kilo yağ aldım” dedi.Ameliyat sonrası morluklar, yanıklar, ağrılar baş gösterdi ancak doktor bunların normal olduğunu söyleyip hiçbir aksiyon almadı.