Alişan: "Sağ çıkmamız Allah’ın bir takdiri”

Alişan ve ailesi kaza yaptıkları Manisa'da hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldular. Alişan, "Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Araba ters düştü. O sırada Buse’ye baktım. Durumu iyiydi hemen 155’i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp kapıyı açtım. Burak’la Marianne’i aldım. Onlarda ve Buse’de bir şey olmadığını görünce dedim ki ‘Çok şükür’ Sonra arabadan çıktık. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah’ın bir takdiri” dedi.