Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra toparlayamayan Alişan'ın iki çocuğunun annesi Buse Varol'dan boşanacağı iddia edilmişti.
Alişan, eşi Buse Varol ile çekilmiş fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Buse Varol'da fotoğrafı alıntılayarak 'Canım kocam' notunu düştü.
Alişan ve Buse Varol'dan 'boşanma' iddialarına yanıt!
Kardeşinin vefatının ardından zor günler geçiren Alişan'ın eşi Buse Varol'dan boşanacağı iddiaları magazin kulislerinde gündeme gelmişti. Alişan ve Buse Varol, paylaştıkları fotoğrafla bu iddiaları yalanladı.
27.10.2021 17:58 Magazin