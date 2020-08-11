Buse Varol-Alişan çifti geçtiğimiz yıl ilk çocukları Burak'ı kucaklarına almıştı. Burak'ın 1 yaş doğum gününden kısa bir süre sonra ünlü çiftten ikinci güzel haber gelmişti. Geniş aile sevdiğini her fırsatta dile getiren Buse Varol, hamile olduğunu duyurmuştu.
Çift, bebeklerinin cinsiyetini organize ettikleri partide öğrendi. Buse Varol - Alişan çiftinin ikinci çocukları kız olacak.
Alişan ve Buse Varol'un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Buse Varol-Alişan çiftinin doğacak bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Burak isminde bir oğulları olan mutlu çiftin şimdi de kız bebekleri olacak.
11.08.2020 13:20 Magazin