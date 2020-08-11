Alişan ve Buse Varol'un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Buse Varol-Alişan çifti geçtiğimiz yıl ilk çocukları Burak'ı kucaklarına almıştı. Burak'ın 1 yaş doğum gününden kısa bir süre sonra ünlü çiftten ikinci güzel haber gelmişti. Geniş aile sevdiğini her fırsatta dile getiren Buse Varol, hamile olduğunu duyurmuştu.Çift, bebeklerinin cinsiyetini organize ettikleri partide öğrendi. Buse Varol - Alişan çiftinin ikinci çocukları kız olacak.