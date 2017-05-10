Alişan ve Eda Erol'un düğün tarihi belli oldu mu?

Evlilik yolunda adım adım ilerleyen Alişan'ın düğün tarihi de belli oldu.

Magazin - 11 Mayıs 2017 02:00
Alişan ve Eda Erol'un düğün tarihi belli oldu mu?
Alişan ve Eda Erol'un ailelerinin tanışmasından sonra düğün çiftin düğün tarihiyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

Önceki akşam çiftin aileleri tanışmış, tanışmanın fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılmıştı. Alişan, sevgilisi Eda Erol'un ailesiyle anne ve babasını tanıştırdıktan sonra bir mekan çıkışı basın mensuplarının soruları yanıtladı. Muhabirlerin evlilik tarihinin belli olup olmadığı sorusuna Alişan, düğün tarihinin belli olduğunu ama detayları ilerleyen günlerde açıklayacağını söyledi.

Alişan, net bir tarih vermese de bu yıl içinde evleneceğini açıkladı.

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