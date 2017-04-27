Alişan yüzüğü aldı!

Esra Erol'un kardeşi Eda ile yaz sonu düğün yapacağı konuşulan Alişan yüzük aldı.

Magazin - 27 Nisan 2017 09:23
Alişan yüzüğü aldı!
Esra Erol'un kardeşi Eda ile aşk yaşayan Alişan önceki gün Nişantaşı'nda bir mağazadan yüzük aldı. Yaz sonuna doğru evlilik planları yapan şarkıcı yüzük alırken pazarlıkta yaptı. Alişan o anları Instagram sayfasından canlı yayınladı. Tektaş için “Bana maliyetine mi vereceksin?” diye soran Alişan, arkadaşından “Sana zararına veririm” yanıtını alınca mutlu oldu.

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