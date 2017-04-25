Alişan'a sürpriz gelin adayı!

Magazin - 25 Nisan 2017 09:17

Cumhurbaşkanı'na evlilik sözü veren Alişan'ın imdadına Esra Erol yetişti. atv'de evlilik programları yapan Esra Erol bu kez Alişan'ı evlendirmek için kolları sıvadı. İddiaya göre Esra Erol, Alişan'ı kardeşi Eda ile tanıştırdı. Çift, geçen akşam birlikte Galatasaray-Fenerbahçe maçını izledi. Alişan, o gecceden fotoğrafları sosyal medyadan Eda Erol’un yüzünü saklayarak paylaştı. Ece Erken iki hafta önce bu ilişkiyi işaret ederek “Esra (Erol) ve ben duruma el attık. Evlilik yolunda adımlar atılıyor. Aileler de tanıştı. Yakında kız isteyeceğiz” demişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Alişan, “Ne diyeyim gizli kalmıyor hiçbir şey” demekle yetindi.