Alişan'dan Buse Varol'a: Doğum günün kutlu olsun aşkım!

'Dostlar Mahallesi' adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz aylarda kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı.Evliliklerinde sıkıntılı bir süreç geçiren ikili, birbirine ikinci bir şans vererek boşanmanın eşiğinden döndü. Evliliğini kurtaran Alişan, eşinin doğum günü için romantik bir paylaşım yaptı.Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan Alişan, Buse Varol ile ilk fotoğrafını paylaşarak eşinin doğum gününü; "Beş yıl oldu bu fotoğrafı çekeli. Birlikte ilk fotoğrafımız. Ve İnşallah daha yolumuz çok uzun. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum" sözleriyle kutladı.Alişan'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Buse Varol da eşine "İnşallah çocuklarımızla sağlıklı yaşlarımız olsun beraber aşkım. Ben de seni seviyorum" sözleriyle karşılık verdi. Çiftin yakın arkadaşı Demet Akalın ise kalpli gülücük ve nazar boncuğu emojileri içeren bir yorum yaptı.