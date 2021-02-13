Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olan şarkıcı Alişan'dan duygusal paylaşım! Alişan 2 yaşına giren oğlu Burak’ın kardeşi Eliz’in kulağına dua okuduğu anları şu notla paylaştı:
”Canım oğlum, her şeyim... Seni veren Allah’a sonsuz şükürler olsun.. İlk kokladığım andan itibaren hayatımızı değiştiren oğlum... Baban Allah ömür verdiği müddetçe hep yanında olacak oğlum.. Şükürler olsun ki Daha iki yaşında kardeşine dua okuyan canım oğlum.. Seni çok seviyorum...Allah’tan annenle tek dileğimiz senin sağlıkla, huzurla büyümen...Nice güzel yaşların olsun iyi ki doğdun oğlum."
Alişan'ın oğlu Burak'ın kız kardeşi Eliz'e dua okuduğu anlar...
Alişan'dan duygusal paylaşım! "Canım oğlum, her şeyim..."
Alişan oğlu Burak'ın minik kardeşi Eliz'e dua okuduğu anları "Canım oğlum,her şeyim... Seni veren Allah'a sonsuz şükürler olsun... Şükürler olsun ki daha iki yaşında kardeşine dua okuyan canım oğlum... İyi ki doğdun oğlum" sözleri ile paylaştı.
13.02.2021 16:31 Magazin