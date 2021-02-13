Alişan'dan duygusal paylaşım! "Canım oğlum, her şeyim..."

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olan şarkıcı Alişan'dan duygusal paylaşım! Alişan 2 yaşına giren oğlu Burak’ın kardeşi Eliz’in kulağına dua okuduğu anları şu notla paylaştı:”Canım oğlum, her şeyim... Seni veren Allah’a sonsuz şükürler olsun.. İlk kokladığım andan itibaren hayatımızı değiştiren oğlum... Baban Allah ömür verdiği müddetçe hep yanında olacak oğlum.. Şükürler olsun ki Daha iki yaşında kardeşine dua okuyan canım oğlum.. Seni çok seviyorum...Allah’tan annenle tek dileğimiz senin sağlıkla, huzurla büyümen...Nice güzel yaşların olsun iyi ki doğdun oğlum."