Alişan'dan eleştirilere sert yanıt!

Magazin - 22 Temmuz 2017 14:00

Ünlü şarkıcı Alişan, bugün verdiği röportajda nişanlısı Eda Erol için söylediklerinin sosyal medyada çokça konuşulması ve eleştirilmesi üzerine Instagram adresinden bir açıklama yayınladı.İşte Alişan'ın o paylaşımı ve yazdıkları;"Eğer evleneceğim ve sevdiğim kadınla ilgili çok sexy çok alımlı, istediğini yapabilir, dizilerde istediği gibi öpüşür sevişir işidir saygı duyarım, yada bir erkekle tatile de çıkabilir yemeğe de gidebilir deseydim çok hoş ne kadar da tatlı bir çocuk mu diyecektiniz!! O zaman sizin tabirinizle nişanlımı gömmüş değil de çok ileri görüşlü, çok centilmen çok Avrupai bir adam mı olacaktım!!! Herkes kendi işine kendi sevdiğine kendi ilişkisine baksın lütfen... Ayrıca ben Eda çok güzel birisi olsaydı evlenmezdim demedim!!!! Benim için benim sevdiğim kadın dünyanın en güzel kadınıdır. Her zaman da bu böyle olacak... Ben nasıl herkesin evliliğine giyimine kuşamına hayat görüşüne saygı duyuyorsam herkes de bana saygı duyacak!!! Ben babamdan atamdan böyle gördüm ve ömrümün sonuna kadar da hiçbir şey beni değiştiremeyecek!!! Bundan sonra nişanlımla yada ilişkimle ilgili yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için tek bir kelime etmeyeceğim.. Son olarak şunu söyleyeyim: Ben hayatımın kadınını buldum ve çok seviyorum❤️ Allah iyi şeyler düşünüp yazan herkesten razı olsun... Allah herkese mutluluklar nasip etsin.."