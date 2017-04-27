Alişan'dan şapkalı aşk mesajı!

Alişan ile Esra Erol'un oyuncu kardeşi Eda Erol'un sürpriz aşkı evliliğe doğru gidiyor.

Magazin - 27 Nisan 2017 12:40
Alişan'dan şapkalı aşk mesajı!
Kız isteme töreni için hazırlık yapan çiftten Eda Erol, üzerinde arı deseni olan bir şapkayla fotoğrafını paylaştı. Alişan da sevgilisinin bu fotoğrafının altına kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.

Alişan yüzüğü aldı!

Alişan yüzüğü aldı!




Alişan-Eda Erol aşkının detayları ortaya çıktı

Alişan-Eda Erol aşkının detayları ortaya çıktı



Duymayan Kalmasın programının haberine göre Eda Erol'un kafasına taktığı bu şapka Alişan'ın en sevdiği ve başından çıkarmadığı şapkasıydı. Eda Erol'un sosyal medyadan yaptığı bu ilk aşk ilanı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Gelen bazı olumsuz yorumlar gelin adayı Eda Erol'un canını fena halde sıktı. Eda Erol, anında sayfasını yoruma kapattı.

Alişan'a sürpriz gelin adayı!

Alişan'a sürpriz gelin adayı!




Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı
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