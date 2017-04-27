Alişan'dan şapkalı aşk mesajı!

Magazin - 27 Nisan 2017 12:40

Alişan yüzüğü aldı!

Alişan-Eda Erol aşkının detayları ortaya çıktı

Alişan'a sürpriz gelin adayı!

Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Kız isteme töreni için hazırlık yapan çiftten Eda Erol, üzerinde arı deseni olan bir şapkayla fotoğrafını paylaştı. Alişan da sevgilisinin bu fotoğrafının altına kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.Duymayan Kalmasın programının haberine göre Eda Erol'un kafasına taktığı bu şapka Alişan'ın en sevdiği ve başından çıkarmadığı şapkasıydı. Eda Erol'un sosyal medyadan yaptığı bu ilk aşk ilanı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Gelen bazı olumsuz yorumlar gelin adayı Eda Erol'un canını fena halde sıktı. Eda Erol, anında sayfasını yoruma kapattı.