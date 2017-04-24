Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Magazin - 24 Nisan 2017 13:13

Dün akşamki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini sevgilisiyle izleyen Alişan, "Birlikte ilk derbi" notuyla hikaye paylaştı.Sarı saçlı sevgilisinin yüzünü de gizleyen Alişan "Uğurlu geldi" yazılı ikinci fotoğrafta da sevgilisiyle el el anını paylaştı.Alişan, geçtiğimiz gün verdiği röportajda da "Görüştüğüm biri var ama şu anda ismini söyleyemem. İlişkimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde giderse, en kısa zamanda mutluluğumu paylaşacağım inşallah. Belki tanırsınız; herkes tanımıyordur ama tanıyanlar vardır" açıklamasında bulunmuştu.