Alişan'ın haklı sevinci!

Alişan'ın son paylaşımını gördünüz mü? Demet Akalın'la çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'a yükleyen şarkıcı, altına şöyle yazdı:"Bugün 8. ayımızı bitiriyoruz programımızda. Yaz sonu biter dediler, kavga edersiniz geçinemezsiniz dediler, rating alamazsınız sezon sonunu göremezsiniz dediler, dediler de dediler... Çok şükür bugüne kadar geldik.. Kanalımıza, yapımcımıza, ekip arkadaşlarımıza, konuk olan sanatçı ve uzmanlarımıza ve bizimle olan izleyicilerimize teşekkür etmek istedim bugün kendim ve ortim Demet Akalın adına.. Teşekkürler..."***Ne kadar haklı ve doğru bir sevinç değil mi?Tüm söylentilere rağmen, "yapamazsınız" diyenlere inat emeklerinin karşılığını almanın haklı gururunu ne güzel de anlatmış Alişan. Üstelik hiç kimseyi kırmadan, üzmeden...Tebrikler...