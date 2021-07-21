Alişan’ın kardeşi korona virüsünden hayatını kaybetti

Şarkıcı Alişan’ın üç haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanan ve Sarıyer Maslak’ta tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Tektaş kurtarılamadı.Acı haberle yıkılan Alişan ve ailesi hastanenin önünden bir an olsun ayrılmadı.Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın, paylaştığı mesajda "Çok inanmıştık. Dönecektin geri. Rabbim ailene sabır versin. Gitti koca yürekli çocuk." ifadelerini kullandı.Seda Sayan ise, "Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim. Allah'ım sabır metanet versin. Başınız sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Alişan'ın kardeşi Selçuk aramızdan ayrıldı, üzerine nurlar yağsın." dedi.Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenazenin detaylarını Alişan, Instagram sayfasında paylaştı: "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır."