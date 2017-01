All-Star 2017'nin galibi Asya Karması

Basketbol - 15 Ocak 2017 19:18

Avrupa Karması’nda ilk beşte Cedi Osman, Thomas Heurtel, Will Clyburn, Sinan Güler ve Vladimir Stimac yer alırken, Anadolu’da ise Bogdan Bogdanovic, Ekpe Udoh, Kostas Sloukas, DaJuan Summers ve Jordan Theodore ilk beşte başladı.Maçın ilk sayıları Avrupa Karması’nın yıldızı Will Clyburn’dan gelirken, üç sayılık atışlarla etkili olan Avrupa Karması, televizyon molasına 13-19 önde gitti. Televizyon molasından sonra Asya Karması, hücumda sürekli top kayıpları yaparken, Avrupa Karması 10-0’lık bir seri yakaladı ve skoru 13-29‘a getirerek Asya Karması’na mola aldırdı. Moladan sonra Asya Karması, Shaquille McKissic ve Julian Wright ile etkili olurken, Wright’ın son saniyede attığı üçlük sayesinde Asya Karması, ikinci periyot öncesi farkı 7 sayıya (27-34) düşürdü.İkinci çeyrekte milli futbolcu Arda Turan sahaya girip, Avrupa Karmasına katıldı. Eğlenceli anların yaşandığı an da Asya Karması, farkı 2 sayıya kadar düşürse de Earl Clark ile etkili olan Avrupa Karması, televizyon molasına 42-48 önde gitti. Televizyon molasından sonra Asya Karması, DaJuan Summers’ın sayılarıyla öne geçse de Avrupa Karması dış şutlarla üstünlüğü tekrardan ele geçirdi ve soyunma odasına 61-68 önde gitti.Üçüncü çeyrekte de etkili olan Avrupa Karması, arka arkaya sayılarla farkı çift hanelere (70-81) kadar çıkarttı. Avrupa Karmasının sayılarına Davon Jefferson ile cevap veren Asya Karması, televizyon molası önce farkı dörde (77-81) düşürdü. Televizyon molasından sonra daha etkili oynamaya devam eden Asya Karması, Jordan Theodore ve Julian Wright’ın sayılarıyla öne geçti ve son çeyreğe 103-95 önde girdi.Son çeyrekte Avrupa Karması, toparlanırken, iki Galatasaraylı Austin Daye ve Sinan Güler’in sayılarıyla Asya Karması’nı yakaladılar ve televizyon molasına 115-115 eşitlikle gidildi. Moladan sonra Julian Wright’in sayılarıyla etkili olan Asya Karması, tekrardan öne geçerken, son iki dakikaya 131-129 önde gitti. Son bölümde Asya Karması üstünlüğü kaybetmedi. Avrupa Karması, Thomas Heurtel ile maçı uzatmaya götürme şansı elde etse de Avrupa Karması sahadan 140-135 galip ayrıldı.Kaynak:eurohoops.net