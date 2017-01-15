All-Star 2017'nin galibi Asya Karması

Maçın ilk sayıları Avrupa Karması’nın yıldızı Will Clyburn’dan gelirken, üç sayılık atışlarla etkili olan Avrupa Karması, televizyon molasına 13-19 önde gitti. Televizyon molasından sonra Asya Karması, hücumda sürekli top kayıpları yaparken, Avrupa Karması 10-0’lık bir seri yakaladı ve skoru 13-29‘a getirerek Asya Karması’na mola aldırdı. Moladan sonra Asya Karması, Shaquille McKissic ve Julian Wright ile etkili olurken, Wright’ın son saniyede attığı üçlük sayesinde Asya Karması, ikinci periyot öncesi farkı 7 sayıya (27-34) düşürdü.
İkinci çeyrekte milli futbolcu Arda Turan sahaya girip, Avrupa Karmasına katıldı. Eğlenceli anların yaşandığı an da Asya Karması, farkı 2 sayıya kadar düşürse de Earl Clark ile etkili olan Avrupa Karması, televizyon molasına 42-48 önde gitti. Televizyon molasından sonra Asya Karması, DaJuan Summers’ın sayılarıyla öne geçse de Avrupa Karması dış şutlarla üstünlüğü tekrardan ele geçirdi ve soyunma odasına 61-68 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte de etkili olan Avrupa Karması, arka arkaya sayılarla farkı çift hanelere (70-81) kadar çıkarttı. Avrupa Karmasının sayılarına Davon Jefferson ile cevap veren Asya Karması, televizyon molası önce farkı dörde (77-81) düşürdü. Televizyon molasından sonra daha etkili oynamaya devam eden Asya Karması, Jordan Theodore ve Julian Wright’ın sayılarıyla öne geçti ve son çeyreğe 103-95 önde girdi.
Son çeyrekte Avrupa Karması, toparlanırken, iki Galatasaraylı Austin Daye ve Sinan Güler’in sayılarıyla Asya Karması’nı yakaladılar ve televizyon molasına 115-115 eşitlikle gidildi. Moladan sonra Julian Wright’in sayılarıyla etkili olan Asya Karması, tekrardan öne geçerken, son iki dakikaya 131-129 önde gitti. Son bölümde Asya Karması üstünlüğü kaybetmedi. Avrupa Karması, Thomas Heurtel ile maçı uzatmaya götürme şansı elde etse de Avrupa Karması sahadan 140-135 galip ayrıldı.
Kaynak:eurohoops.net