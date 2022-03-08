'Allah Yazdıysa Bozsun'un afişi yayınlandı!

Başrollerini Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznur Serçeler’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Pelin Öztekin, Emre Dinler, Merve Sarıtaş, Emre Bulut, Walison Fonseca ve usta oyuncular Nurseli İdiz ile Köksal Engür’ün yer aldığı filmin merakla beklenen afişi yayınlandı.30’lu yaşlarındaki Irmak (Gonca Vuslateri) ilk defa kaldığı evde yastığının altına anahtar koyar ve rüyasında en yakın arkadaşı Eliz’in (Öznur Serçeler) nişanlısı Burak (Burak Yamantürk) ile evlendiğini görür. Film ‘Allah Yazdıysa Bozsun’ dedirten bu rüyanın komik hikayesini konu alıyor.Bu yılın en iddialı yapımları arasında yer alan romantik komedi ‘Allah Yazdıysa Bozsun’ 18 Mart’ta vizyona giriyor.