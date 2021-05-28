Allame 87 EPISODE 2 ile dönüyor!

Sony Music etiketiyle bugün dinleyiciyle buluşan ep’de üç yeni şarkı yer alıyor. Sözü, müziği, düzenlemesi sanatçının kendisine ait Litost ve Foya’nın yanı sıra, bir de Sansar Salvo featuring’i olan Parodi ep’de yayınlanacak şarkılar arasında.Allame’nin kendine has sound’u ve güçlü şarkı sözleriyle yine ilgi çekecek olan üç şarkılık ep’nin çıkış şarkısı ise Foya. Klip yönetmenliğini de kendisinin üstlendiği Foya için Allame “İçinde Orta Doğu müziğini barındıran yüksek nabızlı bir trap şarkısı. Şarkı, yalnızlığın her zaman buruk bir durum olmadığını, aksine insana güç verdiğini söylüyor” diyor.Allame-87 EPISODE 2, bugün tüm dijital platformlarda, Foya’nın klibi de sanatçının youtube kanalında yayında.