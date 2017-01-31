Almanya’da son teknoloji oyuncaklar basına tanıtıldı

68.Uluslararası Nürnberg Oyuncak Fuarında (Spielwarenmesse 2017) sergilenecek yeni oyuncaklar basına tanıtıldı. Büyük ilgi gören tanıtımda ürünler önce teker teker sonra da toplu halde görücüye çıktı.

Teknoloji - 31 Ocak 2017 18:14
Almanya’da son teknoloji oyuncaklar basına tanıtıldı
Bu yıl Türkiye, fuarda, geçen yıllara göre rekor sayıda 35 firma ile temsil edilirken, ev sahibi Almanya 747 firma ile ilk sırayı aldı. Almanya’yı 327 firma ile Çin, onu da 184 firma ile İngiltere takip etti. Fuar Salı akşamı verilecek bir resepsiyonla resmen açılacak ve 6 Şubat’a kadar devam edecek Açılışa Türkiye’nin Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül de katılacak.




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