Almanya’da son teknoloji oyuncaklar basına tanıtıldı

Teknoloji - 31 Ocak 2017 18:14

Bu yıl Türkiye, fuarda, geçen yıllara göre rekor sayıda 35 firma ile temsil edilirken, ev sahibi Almanya 747 firma ile ilk sırayı aldı. Almanya’yı 327 firma ile Çin, onu da 184 firma ile İngiltere takip etti. Fuar Salı akşamı verilecek bir resepsiyonla resmen açılacak ve 6 Şubat’a kadar devam edecek Açılışa Türkiye’nin Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül de katılacak.