Almeda Abazi: Bana değil, Tolgahan’a sorun!

Tatil alışverişi için geldiği bir AVM'de görüntülenen Almeda Abazi, eşi Tolgahan Sayışman'ın partnerinin netleşip netleşmediği hakkında "Bana değil, Tolgahan’a sorun!" dedi.

Magazin - 19 Temmuz 2017 08:00
Almeda Abazi: Bana değil, Tolgahan’a sorun!
Geçtiğimiz aylarda Tolgahan Sayışman ile dünya evine giren Almeda Abazi, tatil alışverişinde görüntülendi.

Abazi, “Yeni projeleriniz var mı?” sorularına “Proje teklifleri geliyor, görüşüyoruz ama henüz net bir şey yok” cevabını verdi.

Tolgahan Sayışman’ın yeni sezonda ekranlara gelecek projesinde partnerinin kim olacağı sorularını ise “Bildiğim kadarıyla kesinleşmedi. Ona sorun” diye yanıtladı.

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