Almeda Abazi ekranlara dönüyor!

Oyuncu Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Bir mekanda kız arkadaşlarıyla buluşan Abazi, Boğaz'a karşı yemek yedi. Mekan çıkışı muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Almeda, “Televizyonu özledim yakında döneceğim bir projem var” dedi.Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017 yılında dünyaevine girmiş, iki yıl sonra da oğulları Efehan'ı kucaklarına almışlardı.(Kaynak: milliyet.com.tr)