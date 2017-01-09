Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'ın kar keyfi

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman bugün birlikte sokağa çıkıp İstanbul'da yağan karın keyfini çıkardı.

Magazin - 09 Ocak 2017 21:00
Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'ın kar keyfi
Kasım ayı sonunda nişanlanan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışının keyfini çıkardı.


Çift, kar manzaralı fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaştı.


Abazi, karlar üstünde sergilediği eğlenceli anları nişanlısına kayıt ettirdi. İşte o anlar;
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