Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017'de Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı. Sayışman ve Abazi, bir süre önce ikinci kez bebek beklediklerini duyurmuştu.Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, ikinci bebeklerinin cinsiyetini de sosyal medyadan açıkladı. Efehan adında bir oğlu olan çiftin ikinci bebekleri kız olacak. Almeda Abazi eşinin doğum gününde güzel haberi verdi.Sevinçten havalara uçan Tolgahan Sayışman duygularını şu sözlerle dile getirdi; 'Bu haber en güzel doğum günü hediyem oldu. Tüm aile doğum günüm için bir masanın etrafında buluşmuşken, alabileceğim en güzel haber aldım.'İŞTE O GÖRÜNTÜLER: